В TikTok появились видео, в которых беременные американки принимают парацетамол

Newsweek: беременные американки записывают видео с употреблением парацетамола
true
true
close
Depositphotos

Беременные американки записывают видео с употреблением парацетамола и выкладывают их в TikTok, пишет издание Newsweek.

Авторы публикации пишут, что тренд появился в американском TikTok после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о связи употребления парацетамола во время беременности и повышенных рисках развития аутизма у детей.

На видео женщины не выглядят заболевшими, а, наоборот, объявляют срок беременности, пританцовывая, и выпивают таблетку. Они не скрывают, что делают это не для снятия симптомов болезни (боль и температура), а из ненависти к Трампу.

«Конечно, одна таблетка парацетамола вряд ли может навредить ребёнку, но зачем её пить, когда не болеешь? Она ведь в любом случае снижает температуру тела, и, как говорят врачи, таблеток без побочных эффектов не бывает», — говорится в публикации.

Накануне акушер-гинеколог Любовь Ерофеева назвала сомнительным мнение о том, что парацетамол опасен для беременных и может вызвать аутизм у детей.

Врач добавила, что беременным женщинам в целом можно принимать обезболивающие препараты, однако, подбирать их лучше вместе со специалистами. Она подчеркнула, что в целом важно контролировать свое состояние у гинеколога и соблюдать его рекомендации.

Президент США Трамп сделал заявление в Овальном кабинете о связи приема при беременности тайленола – жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских исследователей аутизма, свои выводы Трамп сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала препарат, который для беременных опаснее парацетамола.

