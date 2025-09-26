На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач оценила опасность парацетамола для беременных

Врач Ерофеева опровергла опасность парацетамола для беременных
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что парацетамол опасен для беременных и может вызвать аутизм у детей, является сомнительным. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

По ее словам, этот препарат можно считать безопасным, потому что за время существования его хорошо изучили.

«Если речь идет об аутизме, то это заболевание с многофакторной зависимостью. А если выявили зависимость парацетамола и аутизма на ранних сроках беременности, то у меня большие сомнения, что это правда, все же аутизм развивается уже при наличии центральной нервной системы у плода и в более поздние сроки», — сказала Ерофеева.

Врач добавила, что беременным женщинам в целом можно принимать обезболивающие препараты, однако, подбирать их лучше вместе со специалистами. Она подчеркнула, что в целом важно контролировать свое состояние у гинеколога и соблюдать его рекомендации.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в Овальном кабинете о связи приема при беременности тайленола – жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских исследователей аутизма, свои выводы Трамп сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала препарат, который для беременных опаснее парацетамола.

