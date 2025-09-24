На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала препарат, который для беременных опаснее парацетамола

Врач Ерофеева: для беременных аспирин опаснее парацетамола
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Врач-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» прокомментировала недавнее заявление президента США Дональда Трампа о влиянии парацетамола, принимаемого при беременности, на развитие аутизма у детей. По ее словам, аспирин для беременных может быть опаснее парацетамола.

«Люди увлекаются аспирином, пьют без разбора. Я бы как раз против аспирина выступила. Это не такой безопасный препарат, у него есть побочный эффект в виде разжижения крови. Поэтому с этим во время беременности надо быть осторожным», — предупредила Ерофеева.

Она добавила, что главное правило для беременной женщины при любом недомогании — немедленно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

22 сентября Трамп сделал заявление о связи приема при беременности тайленола — жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских ученых, свои выводы американский лидер сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Президент США также говорил о лейковорине, — как о перспективном лекарстве от аутизма, что подтверждается научной статьей в авторитетном журнале Nature. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее профессор допустил, что парацетамол может повлиять на детскую нервную систему.

