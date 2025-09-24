На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач на фоне новостей об опасности парацетамола для беременных назвала его альтернативы

Врач Балалаева: беременные могут заменить парацетамол на ибупрофен
Беременным женщинам вместо парацетамола можно принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства. Об этом «Москве 24» рассказала врач, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Мария Балалаева, комментируя новости об опасности лекарства для будущего ребенка.

По ее словам, принимать их можно в ограниченном количестве в первом и втором триместре.

«При этом необходимо помнить, что ибупрофен и напроксен могут вызвать другие риски, такие как гипертензия плода. Ацетилсалициловая кислота в качестве альтернативы парацетамолу может быть использована строго по показаниям врача, например в низких дозах в качестве профилактики преэклампсии», – добавила Балалаева.

Врач добавила, что негативное влияние на развитие плода может оказать вальпроевая кислота. Ее прием грозит развитием аутизма, когнитивными нарушениями и врожденными пороками у детей. Кроме того, опасными для беременных являются и некоторые антидепрессанты.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в Овальном кабинете о связи приема при беременности тайленола – жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских исследователей аутизма, свои выводы Трамп сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Президент США также говорил о лейковорине, — как о перспективном лекарстве от аутизма, что подтверждается научной статьей из портфеля журналов авторитетного издания Nature. Все это требует дополнительных исследований. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее профессор допустил, что парацетамол может повлиять на детскую нервную систему.

