Немецкие анархисты использовали стаканчики для йогурта, чтобы парализовать ж/д пути

true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

Немецкие анархисты из группировки Kommando Angry Birds использовали стаканчики для йогурта, чтобы парализовать движение на железной дороге в ФРГ. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в последние месяцы в Германии участились случаи поджогов на железной дороге, которые приводили к значительным сбоям в движении поездов.

«Согласно заявлению, в котором они взяли на себя ответственность, для взрыва зажигательной смеси при этом был использован «ледяной таймер», помещенный в стаканчик из-под йогурта», — говорится в сообщении.

До этого две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному обесточиванию около 160 тысяч домохозяйств.

В заявлении анархисты подчеркнули, что стремились обесточить Каннский кинофестиваль и промышленные предприятия. Причина заключается в индустриальном загрязнении окружающей среды и поставках Францией вооружений на Украину и Ближний Восток.

Ранее анархисты взяли ответственность за взрывы в Греции.

