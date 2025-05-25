Анархисты заявили о причастности к отключению света на Каннском кинофестивале

Две группы анархистов взяли ответственность за обесточивание домов во Франции

Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному обесточиванию около 160 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении анархисты подчеркнули, что стремились обесточить Каннский кинофестиваль и промышленные предприятия. Причина заключается в индустриальном загрязнении окружающей среды и поставках Францией вооружений на Украину и Ближний Восток.

До этого во Франции объяснили отключения света в Каннах и на юге страны происками злоумышленников.

Сообщается, что неизвестные подожгли электроподстанцию в муниципалитете Таннерорн, а затем устроили диверсию на ЛЭП. Сейчас на местах происшествий проходит расследование.

Без света оказались около 160 тыс. человек. Блэкаут произошел на фоне предстоящего завершения Каннского фестиваля, которое ожидается 24 мая.

Позднее во Франции в департаменте Приморские Альпы, где проходит закрытие Каннского кинофестиваля, восстановили подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на Каннском фестивале не смогут показать часть фильмов.