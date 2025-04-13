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Анархисты взяли ответственность за взрывы в Греции

РИА: анархисты из «РКС» взяли ответственность за взрывы в Афинах
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Костис Нтантамис/РИА Новости

Анархистская группировка «Революционная классовая самооборона» («РКС») взяла на себя ответственность за взрывы бомб около офиса компании Hellenic Train и у здания министерства труда Греции в Афинах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление «РКС», опубликованное на анархистском онлайн-ресурсе.

Первый инцидент произошел вечером в пятницу возле центрального офиса железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в столице Греции. Взрывное устройство было заложено в сумке. Взрыв вызвал незначительные разрушения, обошлось без пострадавших. Второй теракт, к которому оказались причастны анархисты, произошел 3 февраля 2024 года у здания министерства труда Греции. В обоих случаях злоумышленники предварительно предупредили о взрывах по телефону.

В опубликованном манифесте «Революционная классовая самооборона» организация взяла на себя ответственность за оба нападения, подчеркнув, что акции посвящаются «палестинскому народу и его героическому сопротивлению».

В 2023 году широкий общественный резонанс в Греции вызвала трагедия, произошедшая в ночь на 1 марта 2023 года в Темпи, где столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате аварии произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. 57 человек, большинство из которых были студентами, не удалось спасти. Анархисты называют эту катастрофу «классовым преступлением» и обвиняют железнодорожную компанию Hellenic Train в сокрытии ответственных.

Ранее анархисты взяли ответственность за взрыв у посольства России в Греции.

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