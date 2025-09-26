На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Установлена причина аварии на железной дороге в Смоленской области

Причиной аварии на ж/д в Смоленской области стало нарушение ПДД водителем фуры
МЧС России

Причиной аварии на железнодорожном переезде в Румянском районе Смоленской области стало грубое нарушение ПДД водителем грузовика. Согласно предварительным данным следствия, водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался проехать через переезд непосредственно перед приближающимся поездом, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Установлено, что водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439 км автодороги Р-120 «Брянск-Смоленск», решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — говорится в сообщении.

Анохин добавил, что другие причины произошедшего инцидента следствием не рассматриваются.

Утром 26 сентября в Смоленской области произошел сход 18 вагонов с рельсов между станциями Рудня и Голынки после столкновения с грузовым автомобилем. Шестнадцать вагонов, включая цистерны с бензином и вагоны с пиломатериалами, перевернулись и загорелись. Железнодорожное движение на данном участке приостановлено. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками.

