На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный отец ударил ребенка головой о пол, девочку не спасли

В Казахстане мужчина дважды ударил трехлетнюю дочь о пол головой, она не выжила
true
true
true
close
 Global Look Press

В Казахстане трехлетняя девочка не выжила после нападения отца. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию в местных пабликах.

Инцидент произошел в селе Теренколь. Отец схватил трехлетнего ребенка за ноги и два раза ударил о пол. В этот момент глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения. Была ли рядом мать пострадавшей, не уточняется. Что стало причиной агрессии, неизвестно.

Ребенка госпитализировали в местную больницу, она потеряла сознание.

«Врачи диагностировали закрытый перелом затылочной кости, ушибленную рану надбровной области, множественные ушибы мягких тканей», – сообщается в публикации.
Медикам спасти девочку не удалось.

Отца пострадавшей арестовали. На данный момент проводится расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Кызыле медики обнаружили на мусорке ребенка. Мать оставила двухлетнюю дочь у пары, проживавшей на свалке в шалаше, но в какой-то момент у ребенка поднялась температура. Родительницу привлекут к ответственности.

Ранее россиянка оставила дочь у родственников и ушла пить, а те выставили ребенка из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами