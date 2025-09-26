На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка оставила дочь у родственников и ушла пить, а те выставили ребенка из дома

В Тыве на улице на грязной тряпке нашли маленькую девочку
В Тыве девочка попала в болньицу после того, как мать оставила ее у родственников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кызыле. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 32-летняя мать оставила дочь с родственниками сожителя, сама отправилась выпивать с мужчиной. По данным СМИ, родственники выставили девочку из дома.

«Малышка, видимо, была голодна, перепугана, что с места не сдвинулась и уснула там же», – сообщается в публикации.

Позже ребенка нашли местные жители. Девочка в возрасте около трех лет на вид лежала на грязной тряпке в грязной одежде. Прибывшие на место сотрудники ППС направили ребенка сначала в подразделение по делам несовершеннолетних, затем – в детское соматическое отделение.

Известно, что у матери еще трое детей, все они живут с ее сестрой.

«Сотрудниками полиции мать девочки будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», – рассказали в полиции.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дочери женщины оказывают помощь медики.

Ранее в Тыве мать оставила маленькую дочь на свалке и ушла в магазин.

