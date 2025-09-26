На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге суворовец потерял сознание на педсовете по его отчислению

Mash: в Петербурге суворовец упал в обморок на педсовете
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге подростку стало плохо во время мероприятия в Суворовском училище. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Как рассказала мать, ее сын в течение года подвергался буллингу в учреждении.

«Воспитанника начали унижать, а последней каплей стал демонстративный срыв погон ее сына перед всем взводом», – сообщается в публикации.

Молодого человека обвинили в том, что он вымогал еду у других кадетов и избивал их. После этого мать обратилась в надзорные органы. В результате подростка вызвали на педсовет, на котором планировали обсудить его отчисление.

Мать учащегося, по ее словам, хотела прийти с адвокатом, но ее не пустили. Во время педсовета сам курсант потерял сознание, у родительницы после этого поднялось давление, ей понадобилась помощь медиков.

Начмед училища, по словам женщины, пытался убедить ее в том, что ее сын не терял сознание.

До этого в Петербурге суворовец рассказал о насилии со стороны офицеров. Подросток покурил в туалете, после чего его якобы избили и спрашивали, где он взял «электронку». Медики диагностировали многочисленные травмы.

Ранее московская студентка пожаловалась на буллинг из-за отказа участвовать в травле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами