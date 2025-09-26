В Петербурге суворовец потерял сознание на педсовете по его отчислению

Mash: в Петербурге суворовец упал в обморок на педсовете

В Петербурге подростку стало плохо во время мероприятия в Суворовском училище. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Как рассказала мать, ее сын в течение года подвергался буллингу в учреждении.

«Воспитанника начали унижать, а последней каплей стал демонстративный срыв погон ее сына перед всем взводом», – сообщается в публикации.

Молодого человека обвинили в том, что он вымогал еду у других кадетов и избивал их. После этого мать обратилась в надзорные органы. В результате подростка вызвали на педсовет, на котором планировали обсудить его отчисление.

Мать учащегося, по ее словам, хотела прийти с адвокатом, но ее не пустили. Во время педсовета сам курсант потерял сознание, у родительницы после этого поднялось давление, ей понадобилась помощь медиков.

Начмед училища, по словам женщины, пытался убедить ее в том, что ее сын не терял сознание.

До этого в Петербурге суворовец рассказал о насилии со стороны офицеров. Подросток покурил в туалете, после чего его якобы избили и спрашивали, где он взял «электронку». Медики диагностировали многочисленные травмы.

Ранее московская студентка пожаловалась на буллинг из-за отказа участвовать в травле.