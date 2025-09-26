Московская студентка пожаловалась на буллинг из-за отказа участвовать в травле

Студентка одного из московских колледжей пожаловалась на издевательства со стороны одногруппниц. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

17-летняя девушка приехала в столицу из Крыма и поступила в прошлом году. Учащиеся добавили ее в свой чат, где участники постоянно обсуждали тему нацизма, использовали нацистскую символику и оскорбляли людей по национальному признаку.

Поняв, что это ей не нравится, девушка отказалась участвовать в травле других студентов. После этого одногруппники якобы с помощью ботов нашли ее личные данные (в том числе фото без одежды) и распространили в чатах. Пострадавшая жаловалась куратору, но буллинг продолжился.

Позже директор вызвал девушку к себе. Он заявил, что ему показали скриншоты снимков студентки, которые распространялись по социальным сетям. После этого он якобы стал угрожать обращением в ФСБ.

Учащаяся обратилась в министерство просвещения, чтобы остановить травлю.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею ввести полумиллионные штрафы за буллинг детей.