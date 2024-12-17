В Петербурге суворовец пожаловался на насилие со стороны офицеров

Курсант Петербургского суворовского военного училища МВД рассказал об жестоком избиении со стороны командира из-за электронной сигареты. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на мать пострадавшего.

«Второкурсник училища попался с электронной сигаретой в туалете», — говорится в сообщении.

По данным канала, подростка заставили надеть боксерский шлем и устроили избиение — по голове и груди. Несколько раз суворовец ударился затылком об стену.

Нанося удар за ударом, парня упорно допрашивали: где взял «электронку» и кто еще в училище нарушает запрет на курение. В итоге от многочисленных ударов курсант упал на пол — только после этого побои прекратились. Подросток об всем рассказал родителям, медики зафиксировали многочисленные травмы. Мать суворовца рассказала, что уже обратилась с заявлением в следственные органы.

До этого подмосковный учитель ударил школьника и уволился. По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Балашихе в школе №21, которая расположена в микрорайоне Дзержинского.

Ранее учитель физкультуры избил учеников кулаками и трубой и стал фигурантом уголовного дела.