На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Росмолодежи не считает блогерство самостоятельной профессией

Гуров: блогерство вряд ли можно считать отдельной профессией
true
true
true
close
Depositphotos

Успешными блогерами можно назвать тех, кто обладает компетенциями в определенной сфере и делится своими знаниями с людьми. Само блогерство вряд ли можно считать отдельной профессией, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в интервью ТАСС.

По его словам, успешные блогеры с помощью своих навыков работы в инфополе могут рассказать о себе и своей деятельности.

«Поэтому я слабо представляю, что «блогер» может быть профессией, если это просто профессия ради профессии», — считает глава Росмолодежи.

По данным опроса Гильдии креативных продюсеров, 55% родителей в России негативно относятся к тому, чтобы их ребенок выбрал карьеру блогера в качестве основной.

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая до этого предложила запустить в России реестр блогеров, пропагандирующих традиционные и семейные ценности. По словам парламентария, в реестр можно также включить тех блогеров, которые ведут патриотическую повестку для российской молодежи. С соответствующим предложением Буцкая выступила на заседании рабочей группы по блогосфере.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость маркировки блогеров-медиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами