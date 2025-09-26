Глава Росмолодежи не считает блогерство самостоятельной профессией

Успешными блогерами можно назвать тех, кто обладает компетенциями в определенной сфере и делится своими знаниями с людьми. Само блогерство вряд ли можно считать отдельной профессией, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в интервью ТАСС.

По его словам, успешные блогеры с помощью своих навыков работы в инфополе могут рассказать о себе и своей деятельности.

«Поэтому я слабо представляю, что «блогер» может быть профессией, если это просто профессия ради профессии», — считает глава Росмолодежи.

По данным опроса Гильдии креативных продюсеров, 55% родителей в России негативно относятся к тому, чтобы их ребенок выбрал карьеру блогера в качестве основной.

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая до этого предложила запустить в России реестр блогеров, пропагандирующих традиционные и семейные ценности. По словам парламентария, в реестр можно также включить тех блогеров, которые ведут патриотическую повестку для российской молодежи. С соответствующим предложением Буцкая выступила на заседании рабочей группы по блогосфере.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость маркировки блогеров-медиков.