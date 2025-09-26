Суд оштрафовал студию, создающую подкасты с Зыгарем и Монеточкой

Создающую подкасты с Зыгарем и Монеточкой студию оштрафовали на 400 тыс. рублей

Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 тыс. рублей студию «Либо/Либо», выпускающую подкасты с иноагентами писателем Михаилом Зыгарем (признан в РФ иностранным агентом) и певицей Елизаветой Гырдымовой (признана в РФ иностранным агентом) (Монеточкой), из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего на студию составлено два протокола. За каждое правонарушение «Либо/Либо» должна заплатить административный штраф 200 тыс. рублей.

Сама студия «Либо/Либо» не внесена в реестр иностранных агентов Минюста, однако на площадке выпускаются подкасты «Радио Монеточка», «Империя должна умереть» и другие, в создании которых принимают участие лица, признанные в России иноагентами.

16 сентября Монеточке из-за антироссийских высказываний запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию. Из-за этого она может лишиться 20-30 млн, заявил продюсер певицы Сергей Дворцов.

В сентябре 2024 года в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

Ранее суд узаконил штраф в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах.