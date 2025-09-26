На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали продукты, которые подешевеют в ближайшее время

Агроэксперт Панченко: свекла, морковь, капуста и лук подешевеют в ближайшие дни
Shutterstock

В ближайшее время на российских прилавках могут подешеветь свекла, морковь, лук и капуста. Об этом в беседе с Life сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

«То есть те товары, которые сейчас собирают фермеры и производители агропродукции. Соответственно, оптовые цены будут идти вниз — и они потянут за собой вниз цены и в рознице. Это сезонное снижение цены, поэтому оно из года в год примерно всегда происходит вот в это время», — рассказал эксперт.

Также он допустил снижение цен на яблоки, особенно на сезонные сорта, такие как антоновка и другие, которые обычно созревают и собираются в этот период.

При этом, по его словам, томаты, огурцы и редис будут дорожать, поскольку их сбор подходит к концу.

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова до этого предупреждала, что цены на товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями.

Согласно ее прогнозам, овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15-20% — необходимость хранения, увеличение импорта, колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция прибавит +12-15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, роста логистических затрат. Крупы, мука подорожают на +5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе, а яйца — на +10% из-за сезонной волатильности.

Ранее россиянам назвали лучшие продукты для защиты организма от ОРВИ.

