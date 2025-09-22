Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

Цены на товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15–20% — необходимость хранения, увеличение импорта, колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция прибавит +12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, роста логистических затрат. Крупы, мука подорожают на +5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе, а яйца — на +10% из-за сезонной волатильности. Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем, прирост составит +5–12%, относительно августа произойдет разворот из отрицательной зоны до +20%», — отметила Казова.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении. Банк России сохранил прогноз, согласно которому инфляция в стране снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к целевым 4% в 2026-м и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

По итогам 2024 года годовая инфляция в стране достигла 9,52%.

