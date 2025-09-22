На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

Экономист Казова: товары первой необходимости подорожают до 12% в октябре
true
true
true
close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Цены на товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15–20% — необходимость хранения, увеличение импорта, колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция прибавит +12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, роста логистических затрат. Крупы, мука подорожают на +5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе, а яйца — на +10% из-за сезонной волатильности. Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем, прирост составит +5–12%, относительно августа произойдет разворот из отрицательной зоны до +20%», — отметила Казова.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября составила 8,02% в годовом выражении. Банк России сохранил прогноз, согласно которому инфляция в стране снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к целевым 4% в 2026-м и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

По итогам 2024 года годовая инфляция в стране достигла 9,52%.

Ранее сообщалось , что в России резко подешевело подсолнечное масло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами