Россиянам назвали лучшие продукты для защиты организма от ОРВИ

Чтобы помочь организму осенью противостоять ОРВИ, важно правильно составить рацион питания. В его основе должны быть белки, полезные жиры, сложные углеводы и необходимые для здоровья микроэлементы и витамины, поддерживающие иммунную систему, объяснила RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

Отметим, что осенью организм особенно чувствителен к дефициту таких микроэлементов, как кальций и магний – об этом газете «Известия» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Среди богатых кальцием продуктов она выделила сыры, морскую рыбу, яйца, семена чиа, орехи и творог. Магний содержится в отрубях, сухих травах и специях, семечках, особенно тыквенных, кунжуте, цельнозерновых крупах и бобовых.

Что касается белка, то его организм получает из мяса индейки и курицы, яиц, бобовых, тофу, кисломолочки – например, кефира, йогурта без сахара, а также творога. Чтобы обеспечить организм запасами жирных кислот омега-3, которые крайне важны для защиты от инфекций, важно регулярно употреблять семгу, форель, нерку.

«Сложные углеводы обеспечат организм необходимым количеством энергии для работы всех органов и систем, — добавила Белоусова. — Их примером служат каши из цельнозерновых круп, хлеб из муки грубого помола, бобовые, допустим, чечевица, нут, горох».

Обязательно в рационе должны присутствовать фрукты и овощи, включая тыкву, морковь, которые насыщают организм бета-каротином и поддерживают здоровье слизистых, противостоящих проникновению вирусов. Витамин С также важен для работы иммунных клеток, причем получить его можно без добавок, а с помощью таких продуктов, как дикий перец, облепиха, киви, цитрусовые.

В качестве примера сбалансированного осеннего меню врач назвала овсянку с грецкими орехами на завтрак, запеченную скумбрию с булгуром и салат из капусты и моркови на обед и суп-пюре из тыквы с цельнозерновым хлебом и запеченной куриной грудкой на ужин. В качестве перекуса можно использовать греческий йогурт с орехами и ягодами.

Помимо питания поддержать организм в период эпидемиологического подъема помогает правильный режим отдыха и труда. Так, спать важно не менее восьми часов в сутки, а также тратить не менее 150 минут в неделю на физические нагрузки – прогулки, спорт. А самой надежной мерой защиты от гриппа остается вакцинация и регулярные медосмотры, заключила Белоусова.

