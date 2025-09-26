«Союзмультфильм» через суд требует компенсацию за использование крокодила Гены

Киностудия «Союзмультфильм» взыскивает через суд компенсацию за нарушение авторских прав на изображение крокодила Гены. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

«Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М.Р. назначено в Савёловском районном суде на 9 октября 2025 года», — говорится в посте.

В июле этого года Арбитражный суд Брянской области отклонил иск «Союзмультфильма». «Союзмультфильм» требовал через суд взыскать с брянского продавца 20 тысяч рублей за продажу на маркетплейсах деревянное изделие, похожее, по мнению студии, на Чебурашку.

Суд постановил, что деревянная заготовка для творчества имеет сходный элемент с Чебурашкой – форму, однако различается по иным элементам изображений. В итоге было принято, что продукт нельзя назвать схожим с товарным знаком «Чебурашка».

АО «Киностудия «Союзмультфильм» является правообладателем товарного знака «Чебурашка». ООО «Союзмультфильм» имеет права на использование персонажа «Чебурашка» из мультфильма «Крокодил Гена».

Ранее «Союзмультфильм» объяснил, зачем зарегистрировал бренд «Чебубу».