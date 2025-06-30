«Союзмультфильм» объяснил, зачем зарегистрировал бренд «Чебубу»

Студия «Союзмультфильм» зарегистрировала товарный знак «Чебубу» для борьбы с контрафактом

«Союзмультфильм» объяснил, зачем подал заявку на регистрацию бренда «Чебубу». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу студии.

«Союзмультфильм» принял решение о регистрации товарного знака «Чебубу», чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями», — уточнили в компании.

Кроме того, в студии анонсировали собственную коллекцию игрушек-подвесов с персонажами мультфильмов.

Классы, по которым зарегистрирован бренд, позволяют производить и продавать пищевые добавки, ароматизаторы воздуха, косметику, грязь для ванн, свечи для новогодних елок, мухоловки, 3D-очки, портативные колонки, грабли и газонокосилки, подставки для телефонов, дома на колесах и туалетную бумагу, уточняет канал «Осторожно, новости».

27 мая ТНТ анонсировал комедию о Шурике, короле эстрады Филиппино-Киркорино и Чебубу. Планировалось, что сюжет «Чебубу и другие приключения Шурика» расскажет о Шурике, который в сопровождении Чебубу и короля российской эстрады Филиппино-Киркорино, будет путешествовать по легендарным советским фильмам и современным мемам.

Однако позже генеральный директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что телеканал откажется от идеи добавить персонажа Чебубу в ремейк фильма «Другие приключения Шурика».

О регистрации бренда «Чебубу», схожего по звучанию с популярными игрушками-подвесами лабубу, стало известно 30 июня.