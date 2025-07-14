«Союзмультфильм» не смог отсудить 20 тыс. рублей у брянского продавца

Арбитражный суд Брянской области отклонил иск «Союзмультфильма». Об этом сообщает РИА Новости.

«Союзмультфильм» требовал через суд взыскать с брянского продавца 20 тысяч рублей за продажу на маркетплейсах деревянное изделие, похожее, по мнению студии, на Чебурашку.

Суд постановил, что деревянная заготовка для творчества имеет сходный элемент с Чебурашкой – форму, однако различается по иным элементам изображений. В итоге было принято, что продукт нельзя назвать схожим с товарным знаком «Чебурашка».

АО «Киностудия «Союзмультфильм» является правообладателем товарного знака «Чебурашка». ООО «Союзмультфильм» имеет права на использование персонажа «Чебурашка» из мультфильма «Крокодил Гена».

В феврале Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Союзмультфильм» к Галине Меркуль о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Было установлено, что принадлежащая Меркуль торговая точка продавала контрафактные магниты с изображением Чебурашки — персонажа, исключительные права на изображение которого принадлежат ООО «Союзмультфильм».

Суд взыскал с Меркуль в пользу ООО «Союзмультфильм» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 руб., стоимость товара в размере 100 руб., почтовые расходы в размере 414 руб. 04 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 400 руб.

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