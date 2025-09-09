НЛО в небе над Вильнюсом парализовал работу местного аэропорта

Аэропорт Вильнюса временно прекратил работу в связи с обнаружением в небе неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы.

Там сообщили, что инцидент произошел утром 9 сентября. При этом информации о самом объекте не приводится. Сообщается, что за него могли принять метеорологическое явление.

По данным местного телеканала TV3, через некоторое время авиасообщение было вновь восстановлено, на работу аэропорта и расписание ограничения повлияли минимально.

До этого жители Красноярска заметили ночью в небе неопознанный светящийся объект. По словам очевидцев, объект пролетал над микрорайоном Зеленая Роща. Они предположили, что это светилась сгорающая ступень отработавшей части ракеты.

