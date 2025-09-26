В Приамурье замначальника путевой станции обвинили в инциденте со сходом вагонов

Заместитель начальника путевой машинной станции был обвинен в нарушении правил охраны труда, что привело к инциденту со сходом вагонов и укладочного крана во время ремонта железнодорожного пути в Амурской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В Амурской области следователями СК России предъявлено обвинение заместителю начальника путевой машинной станции (по ремонту пути) за нарушение требований охраны труда», — говорится в официальном заявлении ведомства.

19 сентября в Тындинском районе Амурской области, на участке Дальневосточной железной дороги между «Беленькой» и «Путевым Постом 139 км» сошел с рельсов укладочный поезд. Происшествие случилось из-за того, что поезд выехал на отрезок пути, где была демонтирована рельсошпальная решетка, и столкнулся с бульдозером. На одной из платформ поезда находились двенадцать рабочих и два оператора укладочного крана. Инцидент привел к травмам различной степени тяжести у нескольких человек, троих спасти не удалось.

Ранее на Сахалине произошел сход с рельсов вагонов с углем.