Россиянин признался полицейским в желании съесть полторы тонны арбузов

Полицейские в Бурятии задержали россиянина, укравшего полторы тонны арбузов
Павел Лисицын/РИА Новости

В Бурятии полицейские раскрыли кражу полутора тонн арбузов. Об этом сообщает МВД России по региону в своем Telegram-канале.

К полицейским обратился торговец фруктами из села Ильинка, который сообщил, что ночью из его фуры неизвестные похитили арбузы. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 20-летний местный житель спрятал похищенное дома. Нарушитель признался полицейским, что планировал съесть арбузы самостоятельно.

В публикации отмечается, что материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.

По словам молодого человека, он заметил фуру, подъехал к ней на легковом автомобиле и загрузил в него похищенные арбузы.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

В июне школьник из Элисты в одиночку украл из большегруза 30 арбузов. В полиции выяснили, что арбузы украл 16-летний девятиклассник, который отдал четыре арбуза прохожим, а одиннадцать – спрятал в поле.

Ранее россиянка устроила в квартире склад из ворованных велосипедов и самокатов.

