Школьник из Элисты украл 30 арбузов из фуры

Baza: школьник из Элисты в одиночку украл из фуры 30 иранских арбузов

Школьник из Элисты в одиночку украл из большегруза 30 арбузов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ситуация, достойная рассказа Сергея Довлатова, произошла в поселке Комсомольский в ночь на пятое июня. 38-летний иранец Агазадех перевозил со своей родины в Москву арбузы — почти 20 тонн. По пути он остановился на ночевку возле кафе на улице Некрасова», — говорится в сообщении.

По информации канала, утром мужчина обнаружил сорванную на прицепе пломбу и отсутствие 15 ящиков, тогда он обратился к сотрудникам правоохранительных органов. В полиции выяснили, что арбузы украл 16-летний девятиклассник, который отдал четыре арбуза прохожим, а одиннадцать – спрятал в поле.

Также сообщается, что теперь школьнику грозит уголовное дело.

До этого в Санкт-Петербурге лиса поела на обочине дороги, а после прошла по пешеходному переходу. На кадрах видно, как лиса ест на дороге, после чего бежит по обочине, заворачивает и переходит проезжую часть в оборудованном для пешеходов месте.

Ранее на Сахалине медведи шли по проезжей части рядом с гуляющими детьми, и это попало на видео.