Россиянка устроила в квартире склад из ворованных велосипедов и самокатов

В Чебоксарах полицейские нашли в квартире местной жительницы склад ворованных велосипедов и самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Все началось с обращения 46-летней потерпевшей в полицию с заявлением о краже велосипеда. Женщина рассказала, что 4 июня припарковала велосипед у образовательного учреждения на улице Денисова. По ее словам, она отошла на несколько минут, а когда вернулась, транспортного средства не было.

С помощью камер наблюдения сотрудники МВД установили, что велосипед погрузили в багажник Mazda СХ-7 неизвестной. Ее личность быстро установили, после этого правоохранители наведались к 34-летней женщине домой. А там нашли не только украденный велосипед заявительницы, но еще девять велосипедов и 17 самокатов.

«Горожанка пояснила, что средства передвижения она покупала с рук у неизвестных ей людей прямо на улицах Чебоксар. В настоящее время обнаруженные велосипеды и самокаты изъяты полицейскими. Проводятся мероприятия по установлению их законных владельцев», — уточнили в ведомстве.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

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