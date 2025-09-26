Lamoda предупредила, что мошенники пытаются взламывать аккаунты пользователей

Представители Lamoda в разговоре с RT заявили, что злоумышленники пытаются взламывать аккаунты пользователей онлайн-магазина.

Таким образом преступники хотят получить доступ к другим платформам.

Сотрудники не просят называть код во время телефонного разговора, подчеркивают в Lamoda. При этом сообщения от сервиса не связаны с доступом к порталу «Госуслуги».

До этого член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что мошенники начали похищать средства граждан с помощью ботов, которые имитируют банковские сервисы.

По его словам, злоумышленники, используя рекламу, заманивают пользователя в диалог. В этот момент он видит полностью схожий логотип, вводит логин и пароль, а также коды из СМС. После этого преступники получают доступ к личному кабинету, проводят переводы и оформляют перевыпуски карт.

Ранее в Казани пенсионерка продиктовала код из СМС и лишилась квартиры и сбережений.