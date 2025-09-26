На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о схеме мошенничества с имитирующими сервисы банков ботами

Депутат Немкин: мошенники начали похищать деньги россиян с помощью ботов банков
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали похищать средства граждан с помощью ботов, которые имитируют банковские сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

По его словам, мошенники начали создавать боты, которые внешне имитируют официальный сервис банка и с помощью рекламы заманивают пользователя в диалог. В этот момент пользователь видит полностью схожий логотип, вводит логин и пароль, а также коды из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету и проводят переводы и оформляют перевыпуски карт.

Депутат объяснил, что в реализации схемы мошенники могут комбинировать боты с фишинг-страницами и рассылками, чтобы обойти двухфакторную защиту.

«Реклама таких ботов активно идет не только в тематических Telegram-каналах и чатах, но и через таргет в запрещенных в нашей стране социальных сетях», — объяснил он.

Немкин порекомендовал россиянам никогда не вводить личные данные или коды в сторонних ботах и по ссылкам из рекламы. В том случае, если доступ уже перешел к злоумышленникам, необходимо очень быстро заблокировать все счета и сменить пароли с помощью специалистов контакт-центр банка, а затем обратиться в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников со «взломом почты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами