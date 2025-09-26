Россиянам рассказали о схеме мошенничества с имитирующими сервисы банков ботами

Мошенники начали похищать средства граждан с помощью ботов, которые имитируют банковские сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

По его словам, мошенники начали создавать боты, которые внешне имитируют официальный сервис банка и с помощью рекламы заманивают пользователя в диалог. В этот момент пользователь видит полностью схожий логотип, вводит логин и пароль, а также коды из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету и проводят переводы и оформляют перевыпуски карт.

Депутат объяснил, что в реализации схемы мошенники могут комбинировать боты с фишинг-страницами и рассылками, чтобы обойти двухфакторную защиту.

«Реклама таких ботов активно идет не только в тематических Telegram-каналах и чатах, но и через таргет в запрещенных в нашей стране социальных сетях», — объяснил он.

Немкин порекомендовал россиянам никогда не вводить личные данные или коды в сторонних ботах и по ссылкам из рекламы. В том случае, если доступ уже перешел к злоумышленникам, необходимо очень быстро заблокировать все счета и сменить пароли с помощью специалистов контакт-центр банка, а затем обратиться в полицию.

