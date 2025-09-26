На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео из квартиры подозреваемой по делу об отравлении суррогатом в Ленобласти

МВД показало видео из квартиры подозреваемой по делу отравления в Ленобласти
В МВД РФ показали видео из квартиры подозреваемой по делу о массовом отравлении суррогатом в Ленинградской области. Кадры опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На видео с места жительства подозреваемой видно большое количество белых канистр. Также в объектив камеры попали коробка, велосипед и груда мешков. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры женщины пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, которые имеют доказательное значение.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Среди пострадавших оказалась 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции. При этом в поставках опасного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. Возбуждено уголовное дело. В результате случившегося не выжили 19 человек.

Ранее сын подозреваемой по делу об отравлении суррогатом в Ленобласти заявил, что ее подставили.

