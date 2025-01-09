Заслуженный деятель искусств России, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом сообщила российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — отметила она.

Симоньян подчеркнула, что 59-летний Кеосаян уже долгое время испытывал проблемы с сердцем.

Тигран Кеосаян начал свою режиссерскую карьеру в 1992 году. В его фильмографии около 20 работ. Он снял такие картины, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Три товарища», «Крымский мост. Сделано с любовью!». Режиссер также снимался в кино и работал на телевидении.

В 1993 году он сыграл свадьбу с актрисой Аленой Хмельницкой. В их союзе родились две дочери — Александра в 1994-м и Ксения в 2010-м. В 2014-м актриса и режиссер официально развелись. В 2022 году Кеосаян женился на главном редакторе телеканала RT Маргарите Симоньян. У них есть трое общих детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро.

Ранее Тигран Кеосаян стал дедом.