На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемеровской области сравнили, за сколько продают мясо губернатору и жителям

Сiбдепо: губернатор Середюк посетил ярмарку в Кемеровской области
true
true
true
close
Видео от Сибдепо/VK

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк посетил сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят в Кемерове и Новокузнецке. Об этом сообщает Сiбдепо.

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, как он выбирает мясную вырезку. По словам продавца, 1 кг мякоти говядины стоит 700 рублей. Местные жители подняли в соцсетях волну возмущения из-за стоимости мяса.

«Такая цена (700) исключительно для губернатора. Через 10 минут для обычного покупателя была озвучена цена 900», — написал один пользователь.

При этом корреспондент издания убедился, что стоимость говяжьей вырезки у того же продавца составляет 700 рублей за кг.

До этого сообщалось, что лисички заняли первое место по продажам на ярмарках выходного дня в Москве. В среднем за выходные москвичи и гости столицы покупают по 200 кг лисичек на ярмарках. Кроме того, покупатели стали также часто покупать подосиновики из Рязанской области и белые грибы. Из подосиновиков обычно готовят грибные котлеты, начинки для пирогов, муссы и карпаччо, а белые грибы жарят, маринуют, сушат и добавляют в бульон.

Ранее стало известно, что Дарья Донцова и Захар Прилепин выступили на международной книжной ярмарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами