В Кемеровской области сравнили, за сколько продают мясо губернатору и жителям

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк посетил сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят в Кемерове и Новокузнецке. Об этом сообщает Сiбдепо.

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, как он выбирает мясную вырезку. По словам продавца, 1 кг мякоти говядины стоит 700 рублей. Местные жители подняли в соцсетях волну возмущения из-за стоимости мяса.

«Такая цена (700) исключительно для губернатора. Через 10 минут для обычного покупателя была озвучена цена 900», — написал один пользователь.

При этом корреспондент издания убедился, что стоимость говяжьей вырезки у того же продавца составляет 700 рублей за кг.

