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В Москве назвали самые популярные грибы на ярмарках выходного дня

Лисички стали самыми продаваемыми грибами на ярмарках выходного дня
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Global Look Press

Лисички заняли первое место по продажам на ярмарках выходного дня в Москве, сообщается на сайте mos.ru.

В среднем за выходные москвичи и гости столицы покупают по 200 кг лисичек на ярмарках.

К середине июля стали также часто покупать подосиновики из Рязанской области и белые грибы.

Из подосиновиков обычно готовят грибные котлеты, начинки для пирогов, муссы и карпаччо, а белые грибы жарят, маринуют, сушат и добавляют в бульон.

Как отмечают эксперты, в грибах содержится белок, селен, витамины D и B. Их можно сушить, жарить, тушить, варить и солить.

Москвичам посоветовали покупать грибы только у проверенных продавцов, которые собирают их в экологически чистых лесах.

На ярмарки выходного дня продукты привозят из более чем 40 регионов России. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, с начала 2025 года ярмарки выходного дня посетили 2 млн человек.

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