Грета Тунберг снова плывет к берегам сектора Газа

Грета Тунберг плывет к берегам Газы под охраной кораблей Испании и Италии

Экоактивистка Грета Тунберг плывет с гуманитарной миссией к берегам сектора Газы под охраной кораблей ВС Испании и Италии. Об этом сообщила газета El Pais.

Недавние нападения на пятьдесят судов из нескольких стран (Италии, Греции, Туниса) побудили Вооруженные силы Италии и Испании предпринять шаги навстречу и направить корабли своих ВМС для защиты активистов, перевозящих гуманитарную помощь.

Италия направила два фрегата, в то время как Испания пока направила только BAM. Кроме того, корабль ВМС США «Фурор» вышел рано утром в пятницу из порта Картахена (Мурсия) в воды восточного Средиземноморья, где находится флотилия, чтобы оказать ей помощь в случае нападения.

На этой неделе корабли активистов, на одном из которых находится шведская экоактивистка, были атакованы беспилотниками вблизи греческого острова Крит.

Первая попытка активистов доплыть до Газы была предпринята в июне. Они поплыли в сторону эксклава на яхте Мадлин, однако израильские военные перехватили судно, позднее активистов депортировали.

Ранее флотилия экоактивистки Тунберг, идущая в Газу, заявила об атаке на судно.