Поезда между РФ и Белоруссией возобновили движение после ДТП под Смоленском

Движение поездов между РФ и Белоруссией восстановили после аварии под Смоленском
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пассажирские поезда, курсирующие между Россией и Белоруссией, возобновили движение после аварии в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Движение пассажирских поездов на главном ходу между Белоруссией и Россией осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

При этом утренние рейсы из Смоленска в Заольшу и обратно были отменены. Для осуществления вечерних рейсов планируют запустить автобусные маршруты.

Утром 26 сентября на железнодорожном переезде, расположенном на 439 км перегона Рудня-Голынки, фура проехала на запрещающий сигнал и столкнулась с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход локомотива и 18 вагонов с бензином. Произошел пожар. Есть пострадавшие.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Белорусская железная дорога сообщала об отмене ряда поездов в Россию.

Ранее в Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях.

