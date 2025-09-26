Семь лет назад у женщины отказали ноги после суррогата, убившего 12 человек в Ленобласти

Mash: у женщины семь лет назад отказали ноги от смертельного суррогата из ЛО

В Ленинградской области от суррогата, который убил 12 человек, у женщины семь лет назад отказали ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, злоумышленники варили и продавали свой самогон на протяжении десяти лет. Семь лет назад соседка учительницы, подозреваемой в поставке суррогата, приобрела у нее бутылку спиртного — после употребления напитка у нее отказали ноги.

Пострадавшую выходили, однако продавщица не признала, что причиной случившегося стал произведенный ею напиток. Предварительно, в самогонном аппарате из-за плохого ухода мог скопиться метанол, который в результате попал в бутылки.

До этого количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 12 человек. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что число погибших может стать еще больше, если продажи опасного напитка были поставлены на поток.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Среди пострадавших оказалась 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции. При этом в поставках смертельного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Нижегородской области пять человек умерли, отравившись алкоголем.