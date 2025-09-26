На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семь лет назад у женщины отказали ноги после суррогата, убившего 12 человек в Ленобласти

Mash: у женщины семь лет назад отказали ноги от смертельного суррогата из ЛО
true
true
true

В Ленинградской области от суррогата, который убил 12 человек, у женщины семь лет назад отказали ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, злоумышленники варили и продавали свой самогон на протяжении десяти лет. Семь лет назад соседка учительницы, подозреваемой в поставке суррогата, приобрела у нее бутылку спиртного — после употребления напитка у нее отказали ноги.

Пострадавшую выходили, однако продавщица не признала, что причиной случившегося стал произведенный ею напиток. Предварительно, в самогонном аппарате из-за плохого ухода мог скопиться метанол, который в результате попал в бутылки.

До этого количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 12 человек. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что число погибших может стать еще больше, если продажи опасного напитка были поставлены на поток.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Среди пострадавших оказалась 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции. При этом в поставках смертельного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Нижегородской области пять человек умерли, отравившись алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами