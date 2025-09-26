Аэропорт Сочи вернулся к штатному расписанию

Аэропорт Сочи вернулся к работе по штатному расписанию после ограничений полетов

Международный аэропорт Сочи, где ранее вводились ограничения, вернулся к работе по штатному расписанию полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По словам специалистов, задержек, которые были связаны с приостановкой работы, нет.

«Да, мы работаем в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на полеты в Сочи перестали действовать около 04:00 по московскому времени. Отправка и прием рейсов были приостановлены на два часа. Он отметил, что во время действия ограничений два самолета совершили посадку на запасных аэродромах.

До этого в Белореченском районе Краснодарского края прогремели взрывы. Местные жители рассказали, что начиная с 2:30 слышали пять-шесть взрывов. Кроме того, в небе над окраиной одного из населенных пунктов они видели яркие вспышки.

Ранее в Сочи открыли все пляжи после атаки беспилотников.