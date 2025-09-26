Россиянам назвали самый опасный и тревожный сигнал во время болезни

Россияне чаще всего переносят ОРВИ «на ногах» и не обращаются за медицинской помощью. Но простуду легко спутать с первыми стадиями коронавируса или гриппа, причем некоторые симптомы игнорировать ни в коем случае нельзя. Самый опасный признак во время болезни – это одышка и нехватка воздуха, рассказала RT невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Если человеку трудно сделать глубокий вдох, говорить длинными предложениями без пауз, имеется цианоз губ и кончиков пальцев, а частота дыхания превышает 20-24 вдоха в минуту, нужно как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи, — подчеркнула специалист. — Такое состояние, также известное как гипоксия (кислородное голодание), говорит о поражении легких и особенно характерно для COVID-19».

Еще один тревожный сигнал – это плохо сбиваемая высокая температура. Так, если она держится на уровне 39 градусов в течение минимум трех дней, то высок риск поражения сердца, сосудов и головного мозга, так как организм к этому времени успевает потратить все ресурсы для борьбы с инфекцией, предупредила Демьяновская. Такой симптом, по ее словам, говорит о прогрессирующем инфекционно-воспалительном процессе.

Насторожить должно также нарушение работы нервной системы, которое выражается в спутанности сознания, заторможенности, бреде, очень сильной головной боли и светобоязни. При этом человек часто не может наклонить голову вперед, у него нарушается движение глаз, речь расстраивается, ноги слабеют. Это может указывать на развитие менингита, менингоэнцефалита и менинговаскулита, что связано с воспалением оболочек центральной нервной системы и ткани головного мозга, а также нарушением мозгового кровообращения.

Врач также призвала не игнорировать такие симптомы, как давящая боль за грудиной, сбивчивое сердцебиение и снижение артериального давления. Кроме того, если человек долгое время не хочет в туалет, моча становится темной, а кожа приобретает желтый оттенок – следует срочно обратиться к врачу, заключила Демьяновская.

До этого врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева отметила, что среди россиян распространены неработающие методы лечения ОРВИ. Среди них на первом месте стоит применение антибиотиков, противовирусных, гомеопатических средств и иммуномодуляторов. Такие препараты не имеют доказанной эффективности в лечении респираторных заболеваний, а в случае с антибиотиками абсолютно бесполезны и даже опасны, так как простуду провоцируют не бактерии, а вирусы, подчеркнула она.

