Число погибших от отравления суррогатом в Ленобласти достигло 12 человек

112: в Ленобласти число погибших от суррогатного алкоголя достигло 12 человек
true
true
true

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В данный момент тела людей, скончавшихся в результате отравления суррогатом, направлены в морг для установления точной причины смерти. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что число погибших может стать еще больше, если продажи опасного напитка были поставлены на поток.

Инцидент произошел в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. До этого сообщалось о семерых погибших и двоих госпитализированных. Среди пострадавших оказалась и 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции.

Позже стало известно, что в поставках смертельного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу — ее задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Нижегородской области пять человек умерли, отравившись алкоголем.

