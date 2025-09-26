На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили об огромной нагрузке на учителей русского и литературы

Педагог Штернберг: на учителях русского и литературы лежит огромная нагрузка
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Нагрузка на учителей русского языка и литературы в России является самой большой, поскольку они готовят школьников к экзаменам, очень много читают и проверяют огромное количество работ, хотя при этом имеют невысокие зарплаты. Об этом НСН рассказала преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг.

Она добавила, что на результаты влияет и наличие кадров в школе. По ее словам, российские школьники стали хуже сдавать ЕГЭ по русскому языку, потому что у учителей нет времени заниматься каждым ребенком.

«Во-первых, на учителях русского языка и литературы огромная ответственность - мы готовим ко всем экзаменам. Во-вторых, надо много читать, а для этого нужно время. В-третьих, огромная проверка, за которую учителю не платят. Коллеги считали, что час проверки стоит 50 рублей. Мы слепнем даром. Когда учитель слепнет даром, он привыкает относиться к этому как к бесплатной работе», — рассказала Штернберг.

Эксперт призвала разгрузить педагогов, поскольку ситуация с их нагрузкой только ухудшается.

Накануне комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики рекомендовала профильным министерствам внести изменения в контрольно-измерительные материалы и порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка.

Ранее был назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору.

