Психолог объяснила, как побороть гостворкинг и психологическую миграцию работников

Психологическая миграция сотрудников и гостворкинг – это основные явления, которые разрушают команду и грозят крахом компании. Важно вовремя определять это среди сотрудников и предупреждать, считает гештальт-терапевт и клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская. В беседе с 360.ru она объяснила, что основной причиной такого отношения к работе становится выгорание.

Психологическая миграция – это состояние, при котором сотрудники присутствуют на месте физически, но сознанием находятся в других сферах жизни. А гостворкинг – это сленговое название ситуации, при которой работник имитирует бурную деятельность, но при этом его КПД сводится к нулю. Объясняется это несколькими факторами, в первую очередь – выгоранием, при которой человек не видит смысла в своей деятельности.

Также причиной гостворкинга и психологической миграции могут выступать страх ошибиться, депрессия, потеря интереса к сфере и низкая мотивация, отметила специалист. Часто такие сотрудники сталкиваются с недооцененностью, перегрузкой задачами, что приводит к сильному стрессу. Выявить подобное состояние можно по нежеланию работников участвовать в обсуждениях, опозданиям и другим признакам.

Самый проверенный способ исключить ситуации, когда проекты не закрываются из-за таких работников – это увольнение, заявила Амелина-Прилепская. Такую меру она объяснила тем, что вернуть сотрудника в рабочий процесс без его желания крайне сложно.

«Другой вариант — коучинг от команды. Показать перспективы и открыть возможности. Хотя это все же единичные случаи, потому что если человек сам смотрит в жизнь, он без чьей-либо помощи хотя бы начнет искать эти самые перспективы», — добавила психолог.

Также она отметила, что гостворкинг часто становится причиной отсутствия контроля задач со стороны руководителя компании, который допускает чувство вседозволенности. Это приводит к тому, что сотрудники манипулируют ситуацией и имитируют работу вместо реальной деятельности. Кроме того, важно, чтобы начальство демонстрировало пример подчиненным, было заинтересовано в конкретных решениях и обозначало приоритеты. Это, по мнению специалиста, станет сигналом для команды, что игнорировать задачи и эффективность работы недопустимо.

До этого HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт предупредила, что российские компании теряют значительные ресурсы из-за психологических проблем сотрудников, включая депрессию. Происходит так называемая психологическая миграция, когда работники выполняют обязанности, сознательно удаляясь от реальности. В пример она привела произведение Гоголя «Мёртвые души», заявив, что в данном случае бывают ситуации, когда в организации трудятся «мёртвые тела». Распознать такое состояние сотрудников можно по отсутствующему взгляду и затягиванию с ответами на вопросы, пояснила эксперт.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин увольнялся с работы из-за выгорания.