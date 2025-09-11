«Теряют деньги»: в России заметили психологическую миграцию работников

Российские компании теряют значительные ресурсы из-за психологических проблем сотрудников, включая депрессии. Происходит так называемая психологическая миграция, когда работники выполняют обязанности, сознательно удаляясь от реальности, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.

«Компания теряет прибыль, если её сотрудники не в ресурсном состоянии. На производительность труда влияет не только депрессия и психологические расстройства. Есть состояния, пограничные с ними <…>», — отметила эксперт.

В пример она привела произведение Гоголя «Мёртвые души», заявив, что в данном случае бывают ситуации, когда в организации трудятся «мертвые тела». Это случается, когда сознанием работники перемещаются в другое место, в результате чего свои обязанности выполняют без интереса и вовлечённости в процесс. Распознать такое состояние сотрудников можно по отсутствующему взгляду и затягиванию с ответами на вопросы, заключила специалист.

До этого психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал, что среди россиян на сегодняшний день наиболее распространёнными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость. По его словам, сегодня стало больше реактивных депрессий, которые связаны с тяжёлой утратой, на фоне чего врачи начали чаще выписывать антидепрессанты.

Ранее россиян призвали не пытаться купить антидепрессанты без рецепта врача.