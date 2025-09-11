На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Теряют деньги»: в России заметили психологическую миграцию работников

HR-эксперт Старовойт: компании в РФ теряют деньги из-за депрессий сотрудников
true
true
true
close
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании теряют значительные ресурсы из-за психологических проблем сотрудников, включая депрессии. Происходит так называемая психологическая миграция, когда работники выполняют обязанности, сознательно удаляясь от реальности, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.

«Компания теряет прибыль, если её сотрудники не в ресурсном состоянии. На производительность труда влияет не только депрессия и психологические расстройства. Есть состояния, пограничные с ними <…>», — отметила эксперт.

В пример она привела произведение Гоголя «Мёртвые души», заявив, что в данном случае бывают ситуации, когда в организации трудятся «мертвые тела». Это случается, когда сознанием работники перемещаются в другое место, в результате чего свои обязанности выполняют без интереса и вовлечённости в процесс. Распознать такое состояние сотрудников можно по отсутствующему взгляду и затягиванию с ответами на вопросы, заключила специалист.

До этого психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал, что среди россиян на сегодняшний день наиболее распространёнными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость. По его словам, сегодня стало больше реактивных депрессий, которые связаны с тяжёлой утратой, на фоне чего врачи начали чаще выписывать антидепрессанты.

Ранее россиян призвали не пытаться купить антидепрессанты без рецепта врача.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами