Психолог рассказала о пользе четырехдневки для психики сотрудников

Переход на четырехдневную рабочую неделю позволит россиянам завершить незавершенные гештальты не только в работе, но и в личной жизни. Таким мнением в беседе с kp.ru поделилась психолог и гештальт-терапевт Алена Филиппова.

«У людей появляется реальное время на детей, отношения, саморазвитие, дом, то есть на то, что часто отодвигается на потом и создает внутреннее напряжение и фоновую неудовлетворенность», — пояснила эксперт.

HR и карьерный консультант Зилина Султанова до этого говорила газете «Известия», что работодатели в РФ скептически относятся к четырехдневной рабочей неделе, однако такой подход может быть приемлем в некоторых сферах в России.

Филиппова отметила, что дополнительные выходные позволят снизить уровень хронического стресса и эмоционального выгорания, а также найти время на хобби, отдых и семью. При этом в случае, если рабочая нагрузка останется прежней и ее просто распределят на четыре дня, люди могут столкнуться со стрессом, заключила она.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков до этого говорил, что Россия сегодня пока не готова к масштабному переходу на четырехдневную рабочую неделю – такое нововведение принесет больше вреда, чем пользы. Такие вопросы можно обсуждать только при высокой и быстро растущей производительности труда, объяснил он.

