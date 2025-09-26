В Люберцах вспыхнуло административное здание

В Люберцы отправили пожарных из Москвы на возгорание административного здания

В Люберцах произошел пожар в помещениях административного здания на Проектируемом проезде. Об этом 360.ru сообщает со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что на место ЧП уже прибыли спасатели, им на помощь в тушении возгорания выдвинулась пожарная команда из Москвы.

До этого спасатели локализовали крупный пожар в промзоне Силикат в Люберцах. Для тушения огня в здании склада на площади 600 квадратных метров задействовали 50 сотрудников и 9 единиц техники.

Ранее спасатель дал советы, которые помогут избежать пожара из-за электроприборов.