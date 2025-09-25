На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатель дал советы, которые помогут избежать пожара из-за электроприборов

Спасатель Щетинин: перегрузка удлинителей может привести к пожару
true
true
true
close
Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не стоит использовать электроприборы с поврежденными проводами и перегружать удлинители, чтобы не допустить возникновения пожара в доме. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Он отметил, что даже внешне качественные приборы могут дать сбой, поэтому их работу всего стоит контролировать.

«В доме обязательно надо установить современное оборудование, которое позволяет полностью отключать все электричество в квартире в случае нештатной ситуации», — добавил Щетинин.

По его словам, приобретать приборы лучше в крупных магазинах, чтобы не получить некачественный товар. Если произошел пожар, спасатель посоветовал прежде всего отключить автомат. После этого следует накрыть оборудование одеялом или огнеупорным полотном, либо воспользоваться порошковым огнетушителем.

В поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Авито Услуги» до этого сообщили, что на фоне предстоящей презентации новых iPhone российский рынок демонстрирует устойчивый рост интереса к обслуживанию и ремонту уже выпущенных моделей. В январе–августе 2025 года количество обращений к специалистам по ремонту техники Apple увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, какие товары подорожают из-за повышения НДС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами