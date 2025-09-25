Спасатель дал советы, которые помогут избежать пожара из-за электроприборов

Россиянам не стоит использовать электроприборы с поврежденными проводами и перегружать удлинители, чтобы не допустить возникновения пожара в доме. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Он отметил, что даже внешне качественные приборы могут дать сбой, поэтому их работу всего стоит контролировать.

«В доме обязательно надо установить современное оборудование, которое позволяет полностью отключать все электричество в квартире в случае нештатной ситуации», — добавил Щетинин.

По его словам, приобретать приборы лучше в крупных магазинах, чтобы не получить некачественный товар. Если произошел пожар, спасатель посоветовал прежде всего отключить автомат. После этого следует накрыть оборудование одеялом или огнеупорным полотном, либо воспользоваться порошковым огнетушителем.

В поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Авито Услуги» до этого сообщили, что на фоне предстоящей презентации новых iPhone российский рынок демонстрирует устойчивый рост интереса к обслуживанию и ремонту уже выпущенных моделей. В январе–августе 2025 года количество обращений к специалистам по ремонту техники Apple увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, какие товары подорожают из-за повышения НДС.