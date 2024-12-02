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В России установили новый рекорд в области внутреннего туризма

Специалист Осауленко: в России установился новый туристический рекорд

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Depositphotos

В 2024 году россияне установили новый рекорд в области внутреннего туризма — совершили 92 млн поездок по стране. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, передает ЕАН.

По его словам, в России растет динамика внутреннего туризма, к 2030 году в отрасли рассчитывают достичь показателя в 140 млн поездок. Эксперт уточнил, что перелеты в стране осуществляются по 45 направлениям. При этом Осауленко добавил, что в стране фиксируют рост числа туристов из зарубежных стран, особенно Китая, ОАЭ и Индии.

«У нас прекрасные показатели. В вопросах выездного туризма по количеству рейсов мы почти вернулись к доковидному уровню. Исключение — Европа, которая до сих пор практически недоступна. В числе открытий — Камбоджа. Увеличивается число рейсов на Шри-Ланку, ОАЭ, Таиланд, Хайнань и Пекин. Хорошие показатели по Стамбулу», — добавил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко до этого говорил, что, работая над воплощением национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительство России совместно с регионами развивает туристическую инфраструктуру, открывая новые национальные маршруты и делая путешествия по стране еще более увлекательными и комфортными.

Ранее сообщалось, что в России увеличились объемы рекламных писем в сферах образования и туризма.

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