Турэксперт рассказал о популярных альтернативных видах туризма у россиян

Программы экологического туризма становятся популярными среди россиян. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Центра стратегических исследований и международных программ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Шаров.

По его словам, в рамках такого вида туризма путешественники могут отдохнуть в зонах памятников природы рядом с озерами и лесами, например, в эко-парк-отелях.

«Альтернативным видом туризма сейчас, конечно, самым конкурентоспособным является экологический туризм. Он более доступен в плане географии, потому что, слава богу, на территории России масса памятников природы, заказников, особо охраняемых природных территорий, где можно на землях прилегания к особо охраняемым природным территориям выстроить туристическую инфраструктуру», — сказал Шаров.

Эксперт добавил, что россияне также интересуются видами туризма с активными видами отдыха, которые, например, связаны с байдарками и конными маршрутами.

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму «Живая Карта» Олег Алексеев до этого говорил, что популярность различных видов туризма у россиян варьируется от их семейного положения и возраста. Так, семейные пары с детьми выбирают отдых на море, молодые люди — активный туризм, например, пешеходные тропы.

Ранее в России установили новый рекорд в области внутреннего туризма.