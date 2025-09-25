На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бийске мужчина похитил у бывшей супруги их маленькую дочь

В Бийске приставы вернули матери дочь, которую похитил отец
true
true
true
close
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Бийске приставы вернули матери младенца, которого похитил отец. Об этом сообщает ГУФССП РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, мужчина и женщина разошлись, но после развода не смогли договориться, с кем будет жить их маленькая дочь. В какой-то момент 44-летний отец проник в квартиру экс-возлюбленной и похитил ребенка.

«На просьбы вернуть ребенка отвечал отказом либо угрозами, не давая возможности видеться с малышкой», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины не возбуждали уголовное дело, так как его не лишали родительских прав. При этом мужчину через суд просили вернуть ребенка, но он уклонялся.

Позже суд определил место жительства девочки с матерью. Руководствуясь этим, приставы, сотрудники органов опеки и полицейские смогли вернуть младенца родительнице.

До этого в Свердловской области женщина избежала ответственности за похищение ребенка. Она завела девочку в подъезд и не открывала сотрудникам правоохранительных органов, когда они пытались попасть в ее квартиру. Женщину отправили на принудительное лечение.

Ранее нелегал похитил шестилетнего ребенка, изнасиловал и получил два пожизненных срока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами