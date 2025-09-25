В Бийске мужчина похитил у бывшей супруги их маленькую дочь

В Бийске приставы вернули матери младенца, которого похитил отец. Об этом сообщает ГУФССП РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, мужчина и женщина разошлись, но после развода не смогли договориться, с кем будет жить их маленькая дочь. В какой-то момент 44-летний отец проник в квартиру экс-возлюбленной и похитил ребенка.

«На просьбы вернуть ребенка отвечал отказом либо угрозами, не давая возможности видеться с малышкой», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины не возбуждали уголовное дело, так как его не лишали родительских прав. При этом мужчину через суд просили вернуть ребенка, но он уклонялся.

Позже суд определил место жительства девочки с матерью. Руководствуясь этим, приставы, сотрудники органов опеки и полицейские смогли вернуть младенца родительнице.

До этого в Свердловской области женщина избежала ответственности за похищение ребенка. Она завела девочку в подъезд и не открывала сотрудникам правоохранительных органов, когда они пытались попасть в ее квартиру. Женщину отправили на принудительное лечение.

Ранее нелегал похитил шестилетнего ребенка, изнасиловал и получил два пожизненных срока.