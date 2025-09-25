На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со «взломом почты»

МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми уведомлениями о взломе почты
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В рамках своей новой схемы мошенники рассылают поддельные уведомления о взломе электронной почты. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

«Мошенники рассылают поддельные уведомления о взломе почты mail. Имя отправителя выглядит убедительно - Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес», — говорится в сообщении.

Если же пройти по этой ссылке, то откроется фишинговый сайт, на котором будет указана просьба о смене пароля. И если его действительно обновить, то данные окажутся у мошенников.

Граждан попросили быть бдительнее и не открывать ссылки, присылаемые незнакомцами.

Недавно в Волгограде 20-летняя девушка продала квартиру и лишилась денег, поверив мошенникам. Все началось в июле, когда девушке позвонила неизвестная, представившаяся «сотрудником сотового оператора», и сообщила о прекращении действия договора. После этого звонки от аферистов продолжались несколько недель. Раз за разом ее убеждали в том, что на ее оформляются незаконные сделки. Девушку убедили поменять паспорт и продать квартиру.

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей в старом пылесосе.

