Российская пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей в старом пылесосе

В Амурской области 71-летняя женщина поверила аферистам и отдала им миллион рублей в старом пылесосе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 13 сентября, когда на стационарный телефон пенсионерки из Белогорска позвонил неизвестный, который, назвав ее персональные данные, под предлогом продления договора на услуги связи выведал номер мобильного телефона и СНИЛС. На следующий день женщине перезвонила мошенница, представившаяся «государственным юристом». Она сообщила, что на номер пожилой женщины звонили с территории Украины, и что теперь ей грозят проблемы с законом.

Другой «юрист» убедил пенсионерку, что для решения проблемы необходимо задекларировать все наличные сбережения. Женщина поверила и, упаковав почти миллион рублей в мешок для сбора пыли, передала его в старом пылесосе через курьера аферистов.

Полицейские установили и задержали 23 сентября подозреваемого сообщника мошенников, им оказался юноша из Архангельской области. Он пояснил, что забрал пылесос с деньгами и перевел средства через банкомат кураторам, так как сам был запуган аферистами и принужден к противоправным действиям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мошенники оформили на россиянина ипотечный и автокредиты на 10 млн рублей.