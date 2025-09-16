На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Попавших в плен у курского села бойцов ВСУ отправили за решетку

Прокуратура: попавшие в плен у Николаево-Дарьино солдаты ВСУ получили до 15 лет
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам лишения свободы двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в операции по вторжению на территорию Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главной военной прокуратуры.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка 115 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 22-летнего старшего стрелка-оператора Аркадия Мирошника и 30-летнего стрелка Максима Сурмы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Сурму приговорили к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и оставшейся части наказания — в колонии строгого режима. Мирошник получил 14 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима.

Бойцов признали виновными по статье о совершении террористического акта.

Помимо этого, Следственный комитет (СК) России приговорил к 14 годам колонии их сослуживца Романа Фризпалия. По данным ведомства, 4 года мужчина будет отбывать в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима.

Ранее украинский солдат Румянцев был осужден на 16 лет за теракт в Курской области.

